Ozon намерен вернуться к привычным срокам доставки в течение недели

Для нормализации ситуации к работе привлекли дополнительный персонал

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Маркетплейс Ozon намерен разгрузить склады и вернуться к привычным срокам доставки товаров за неделю, сообщила компания в своем Telegram-канале.

"В Москве и Петербурге у нас 38 складов, а задержки с поставками сохраняются на пяти. Рассчитываем, что в ближайшие 6-7 дней вернемся к привычным срокам отправки и доставки товаров", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что для нормализации ситуации к работе был привлечен дополнительный персонал, а часть заказов перераспределили на другие объекты. Для продавцов открыли дополнительные точки поставки товаров в Москве, что помогает сократить время на отгрузку.

При этом 85% поставок у предпринимателей в Москве и Санкт-Петербурге принимают в стандартном режиме - в течение часа, а большинство заказов в этих городах покупатели по-прежнему получают вовремя, говорится в сообщении.

Ранее несколько Telegram-каналов сообщили о массовом закрытии ПВЗ и задержках в приемке поставок на склады из-за возникших в Ozon логистических проблем.

Однако в пресс-службе компании ТАСС сообщили об отсутствии массовых проблем на складах, отметив, что задержки возникли лишь на пяти объектах в Москве и Санкт-Петербурге.