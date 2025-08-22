К 17:26 мск индекс РТС составлял 1 126,79 пункта

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Индекс РТС на Московской бирже демонстрировал рост, после публикации Банком России официальных курсов валют перешел к снижению, свидетельствуют данные торгов. Регулятор повысил курс доллара на 23-25 августа до 80,75 рубля, евро - до 93,62 рубля, юаня - до 11,19 рубля.

По данным на 17:11 мск, индекс РТС рос на 0,41%, до 1 136,54 пункта, индекс Мосбиржи также рос на 0,41% и находился на уровне 2 895,43 пункта.

К 17:26 мск индекс РТС перешел к снижению и составлял 1 126,79 пункта (-0,45%), а индекс Мосбиржи замедлил рост до 2 890,1 пункта (+0,23%).