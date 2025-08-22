Область производит порядка 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% - в России

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Свыше 155 тыс. т мяса птицы и пищевых субпродуктов произвели в Московской области в первом полугодии текущего года. Это на 8,1% больше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"Московская область - крупный производитель мяса птицы и пищевых субпродуктов. За шесть месяцев с начала года предприятия региона выпустили 155,2 тыс. т продукции - это на 11,6 тыс. т, или 8,1%, больше, чем в первом полугодии 2024 года (143,5 тыс. т)", - говорится в сообщении.

Как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, Московская область производит порядка 15% от общего объема мяса птицы и субпродуктов в Центральном федеральном округе и почти 6% - в России.

"У нас в отрасли работают 15 предприятий, развит полный производственный цикл - от получения собственного инкубационного яйца до переработки охлажденной продукции. Также увеличиваем поставки за рубеж - за полгода экспорт в стоимостном выражении вырос на 42,9%, объем отгрузок составил около 76 тыс. т. Основными импортерами мяса птицы являются Китай и Саудовская Аравия", - привели в пресс-службе слова министра.

В министерстве добавили, что в июле в розничных магазинах Подмосковья было реализовано более 17,6 тыс. т продукции.