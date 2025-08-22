Министр экономики Омской области Анна Негодуйко сообщила, что время доставки по новому маршруту составит 7-10 дней

ОМСК, 22 августа. /ТАСС/. Власти Омской области прорабатывают создание нового маршрута в Китай через Иртыш и Казахстан, рассказала на международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС" министр экономики региона Анна Негодуйко. Благодаря этому сроки доставки грузов в эту страну сократятся в 3-4 раза, до 7-10 дней.

"Новый маршрут по реке Иртыш через логистический центр в Казахстане и по железной дороге в Китай. Оценочная пропускная способность - 15 млн тонн в год. Срок доставки - 7-10 дней от регионов Обь-Иртышского бассейна до границы с Китаем", - говорится в представленной Негодуйко презентации региона.

В настоящий момент грузы из регионов Обь-Иртышского бассейна, среди которых Омская, Тюменская и Новосибирская области, доставляются в Китай по Транссибирской магистрали с перегрузкой на морской транспорт (до 30 дней) или сухопутным путем (до 40 дней). Также 3-4 месяца в году действует перевозка по Северному морскому пути, которая превышает 40 дней.

"По поручению губернатора [Виталия Хоценко] мы ведем большую работу по восстановлению этой большой транспортной артерии, которая в советское время использовалась намного масштабнее. Также поставлена задача развивать причальную и транспортную инфраструктуру, прорабатывать вопросы с международными партнерами", - уточнила Негодуйко ТАСС.

По ее словам, этим летом власти Омской области организовали большую экспедицию по Иртышу, в ходе которой были проведены переговоры с казахстанскими коллегами. "У всех сторон есть заинтересованность, но вопрос очень масштабный и емкий", - отметила министр. Она добавила, что помимо ускорения сроков доставки использование реки позволит удешевить перевозку.

Участниками Международной молодежной акселерационной программе "Бизнес-инкубатор ШОС", которая проходит в Омске с 19 по 23 августа, стали около 300 участников и экспертов из всех десяти стран (ШОС). Ключевая цель мероприятия - оказать содействие молодым предпринимателям в реализации их бизнес-проектов на международной арене, масштабировать идеи на рынки ШОС. Для участников организована насыщенная деловая программа с участием иностранных экспертов в сфере внешнеэкономической деятельности, питч-сессии перед инвесторами.

Акселерационная программа реализуется при участии Молодежного совета ШОС, Росмолодежи, Россотрудничества, АНО "Дирекция Всемирного фестиваля молодежи", правительства Омской области, Советского фонда мира и АНО "Лидеры международного сотрудничества". ТАСС является генеральным информационным партнером.