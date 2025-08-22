Ключевые цели нового совета директоров - финансовое оздоровление, повышение эффективности работы и рост значимости для отечественной гражданской авиации, сообщили в пресс-службе Росавиации

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Глава Росавиации Дмитрий Ядров избран председателем совета директоров управляющей компании аэропорта Домодедово, сообщили в пресс-службе ведомства.

Ключевые цели нового совета директоров - финансовое оздоровление Домодедово, повышение эффективности его работы и рост значимости для отечественной гражданской авиации.

Как подчеркнули в Росавиации, создание совета директоров во главе с руководителем профильного федерального ведомства "демонстрирует важность этого стратегического предприятия для развития всей транспортной системы России".

Ранее Генпрокуратура подала иск к 32 структурам, связанным с аэропортом, а также к бывшему тогда владельцем холдинга Дмитрию Каменщику и председателю совета директоров Валерию Когану. Претензии были связаны с переходом компаний группы "Домодедово" под иностранное влияние. 17 июня Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск об обращении в доход государства аэропорта Домодедово. 19 июня Росимущество полностью получило ООО "ДМЕ холдинг", владеющее активами аэропорта Домодедово. На следующий день бывший первый замминистра экономического развития РФ Андрей Иванов стал гендиректором ООО "Домодедовоэрфилд", под управлением которого также с 20 июня находятся "Домодедово фьюэл фасилитис", "Домодедовопэссенджер терминал", "Домодедовоинтегрейшн" и другие структуры, связанные с аэропортом, а также "ДМЕ холдинг".