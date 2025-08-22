Регулятор присвоил сектору кредитных организаций повышенный уровень риска использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России присвоил сектору кредитных организаций повышенный уровень риска использования сектора в целях отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Среди популярных схем обналичивания регулятор назвал в том числе переводы на электронные кошельки и трансграничные переводы без открытия счета, сообщается в материалах Банка России.

"В секторе кредитных организаций проявляется наибольшее количество способов отмывания денег, которые связаны с безналичными транзитными перечислениями денежных средств, в том числе с крупными суммами, выводом денежных средств за рубеж по различным основаниям, обналичиванием денежных средств с использованием различных инструментов", - говорится в сообщении.

В ЦБ отмечают, что в целом сектор является наиболее регулируемым и законопослушным с точки зрения соблюдения законодательства в сфере противодействия ОД/ФТ. Вместе с тем широкий спектр и доступность оказываемых кредитными организациями финансовых услуг повышают уровень привлекательности их использования в целях отмывания доходов и финансирования терроризма.

К числу наиболее привлекательных регулятор отнес пять видов услуг и операций:

Переводы денежных средств по поручению физлиц с использованием электронных средств платежа (платежных карт и электронных кошельков);

Безналичные переводы денежных средств по поручению юрлиц в рамках расчетов по сделкам, имеющим бестоварный характер, и по сделкам с ломом черных, цветных и драгоценных металлов, сопровождающихся разрывом цепочки облагаемых НДС операций;

Трансграничные переводы денежных средств физлицами без открытия счета, в том числе по основаниям "дарение", "материальная помощь", а также юрилицами за услуги нематериального характера, не имеющие надежной справедливой оценки стоимости их оказания или в качестве аванса за импортируемые товары;

Операции физлиц по купле-продаже наличной иностранной валюты, носящие систематический однонаправленный характер;

Выдача наличных денежных средств со счетов, в том числе с использованием исполнительных листов и других документов принудительного взыскания, а также по платежным картам.

В целом же объемы подозрительных операций в банковском секторе, по данным ЦБ, сокращены в 2,5 раза в период с 2019 по 2024 годы.