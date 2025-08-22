Полигон вблизи поселка Круглово обеспечивает утилизацию твердых бытовых отходов почти половины населения региона

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Разработка проектной документации для вывода из эксплуатации и последующей рекультивации полигона твердых бытовых отходов вблизи поселка Круглово оценивается в 170 млн рублей. Об этом министр природных ресурсов и экологии Калининградской области Оксана Астахова рассказала во время выездного совещания с главой Минприроды и экологии России Александром Козловым, сообщили в областном правительстве.

Полигон вблизи поселка эксплуатируется с 1977 года и обеспечивает утилизацию отходов почти половины населения региона. Объем накопленных отходов превышает его расчетную емкость. Судебное разбирательство завершилось решением Арбитражного суда, предписывающим закрыть полигон, однако постановление находится в стадии апелляционного рассмотрения.

"Для вывода объекта из эксплуатации и последующей рекультивации необходимы значительные финансовые ресурсы. Региональный министр природных ресурсов и экологии Оксана Астахова пояснила, что разработка проектной документации потребует порядка 170 млн рублей. Сам процесс рекультивации оценивается в сумму свыше 2,6 млрд рублей в случае выкупа расположенных рядом земельных участков. Если будет решение о возведении защитной конструкции в виде армированной стены, то рекультивация обойдется в 3,6 млрд рублей", - сказано в сообщении.

Глава Минприроды РФ отметил значимость учета мнения местных жителей о дальнейшем назначении участка земли и призвал власти активно информировать их о перспективах судьбы территории.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных подчеркнул, что с учетом географического положения региона вывоз мусора через границы соседних стран невозможен. Поэтому на его территории должен проходить полный цикл переработки ТКО.