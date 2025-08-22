К числу наиболее часто встречающихся способов отмывания регулятор отнес вывод средств за рубеж по сделкам с акциями, производными финансовыми инструментами, а также паями и долями

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Банк России указал на повышенный риск использования сектора профессиональных участников рынка ценных бумаг (ПУРЦБ) в целях отмывания доходов. Об этом говорится в материалах регулятора.

Так, в опубликованном ЦБ документе "Отчет о секторальной оценке рисков легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" уровень риска использования сектора в целях отмывания доходов отмечен как "Повышенный". В то же время в целях финансирования терроризма ЦБ отметил уровень риска в секторе как "Низкий".

"К основным уязвимостям сектора ПУРЦБ в сфере отмывания доходов относятся следующие риски. Во-первых, это возможность вывода средств под видом сделок с ценными бумагами и сокрытия активов, полученных преступным путем, в иностранных юрисдикциях. Во-вторых, этому способствуют свободные условия сделок на внебиржевом рынке. В-третьих, опасность представляет вовлеченность отдельных представителей финансового сектора в оказание высокорисковых финансовых услуг. Еще одним фактором является низкая финансовая грамотность и невысокий уровень доходов некоторых граждан, что способствует их вовлечению в подготовку и проведение подозрительных операций. Наконец, существует риск использования расчетов векселями на предъявителя, а также денежных средств, полученных в результате высокорисковой вексельной формы расчетов, что затрудняет установление связи между покупателем и продавцом", - отметили в ЦБ.

К числу наиболее часто встречающихся в секторе ПУРЦБ способов отмывания доходов регулятор отнес следующие. Первый - это вывод денежных средств за рубеж по сделкам с ценными бумагами, производными финансовыми инструментами, а также паями и долями. Второй способ заключается в осуществлении безналичных операций по сделкам с ценными бумагами для сокрытия незаконного происхождения денежных средств, в том числе на нерыночных условиях. Третий - это использование брокерских счетов ПУРЦБ для проведения подозрительных операций.