Трамп заявил о списке покупателей из США, намеренных приобрести TikTok

Президент США также указал, что пока не говорил по этому поводу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако намерен сделать это в подходящее время

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть список американских покупателей, намеренных приобрести социальную сеть TikTok у китайской компании ByteDance.

"У нас есть покупатели. У нас есть очень серьезные американские покупатели, которые хотят ее купить", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов во время посещения в американской столице музея, посвященного истории Белого дома.

Трамп также указал, что пока не говорил по этому поводу с председателем КНР Си Цзиньпином, однако намерен сделать это в подходящее время.

Американского лидера также спросили, беспокоят ли его вопросы конфиденциальности и безопасности в контексте использования TikTok. Как ранее сообщило агентство Reuters, в социальной сети появился официальный аккаунт Белого дома.

"Я не [беспокоюсь]. <…> Я фанат TikTok. Мои дети любят TikTok. Молодые люди любят TikTok. И мы можем продолжать в этом же духе, но будем следить за вопросами безопасности", - указал Трамп.

Ситуация с TikTok

Трамп 19 июня заявил, что продлил отсрочку блокировки сервиса создания и просмотра коротких видео TikTok на территории США на 90 дней, до 17 сентября. Прошло около пяти месяцев с тех пор, как вступил в силу закон, согласно которому TikTok должен быть запрещен в США, если материнская компания ByteDance не продаст его. Трамп после своей инаугурации 20 января подписал исполнительный указ, согласно которому блокировка этой платформы в США откладывалась как минимум на 75 дней. Он также заявил журналистам, что Соединенные Штаты должны иметь право на половину TikTok, однако не пояснил, что именно это означает.

Трамп не раз говорил, что "тепло относится" к этой платформе, поскольку голоса ее пользователей из числа молодых американцев поспособствовали его победе на выборах главы государства в ноябре 2024 года. Пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй ранее в комментарии для ТАСС сравнил с грабежом ситуацию вокруг возможного запрета TikTok в США.

46-й президент США Джо Байден в 2024 году подписал закон, обязывающий ByteDance продать или прекратить деятельность TikTok на территории Соединенных Штатов до 19 января этого года. Как сообщали СМИ, вашингтонская администрация пыталась подобрать претендентов на покупку 50% акций TikTok.