Это укрепит континентальную связанность в Евразии и улучшит деловую среду в регионе, отметил вице-премьер РФ

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Российская сторона приветствует активизацию переговорного процесса о создании зоны свободной торговли (ЗСТ) между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Индией. Это укрепит континентальную связанность в Евразии и улучшит деловую среду в регионе, заявил ТАСС вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Приветствуем активизацию переговорного процесса о создании зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и Индией. 20 августа в Москве, в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, согласовано и подписано техническое задание, в котором определяются регламент и параметры предстоящих торговых переговоров, включая перечень наиболее принципиальных для сторон вопросов", - отметил Оверчук.

Он подчеркнул, что заключение соглашения о свободной торговле с Индией, наряду с уже действующими соглашениями с Вьетнамом, Ираном и Сербией, а также недавно заключенными соглашениями с ОАЭ и Монголией, обеспечит формирование общего товарного рынка с большой емкостью, с лучшими конкурентными условиями для наших товаропроизводителей и более широкими возможностями для потребителей.

"Выход на соглашение о свободной торговле ЕАЭС с Индией - это часть большой работы по укреплению континентальной связанности в Евразии, улучшению деловой среды на континенте. Создание сети международных торговых и инвестиционных соглашений, формирование новых экономических коридоров, развитие транспортной инфраструктуры, независимой и безопасной платежной инфраструктуры, совместное обеспечение энергетической безопасности - все это элементы Большого Евразийского партнерства, над формированием которого мы работаем", - резюмировал он.