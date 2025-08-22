Налог на ячмень и кукурузу сохранится на нулевом уровне

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Пошлина на экспорт пшеницы и меслина (смесь пшеницы и ржи) из России с 27 августа 2025 года составит 32,1 рубля за тонну. Об этом говорится в материалах Минсельхоза РФ.

Пошлины на ячмень и кукурузу сохранятся на нулевом уровне.

Ставка экспортной пошлины на пшеницу рассчитана исходя из индикативной цены в размере $225,2 за тонну, на ячмень - $203,8 за тонну, на кукурузу - $218,8 за тонну.

Плавающие пошлины на экспорт зерновых введены правительством РФ в 2021 году. Пошлина составляет 70% от разницы между базовой ценой и индикативной. Она рассчитывается еженедельно на базе индикаторов, основанных на ценах экспортных контрактов, которые регистрируются на Московской бирже.