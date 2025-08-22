Росатом выступит официальным партнером Восточного экономического форума

В рамках мероприятия при поддержке госкорпорации будет организована сессия "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути"

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" и Группа компаний FESCO (предприятие в контуре управления Росатома) выступят официальными партнерами Восточного экономического форума (ВЭФ-2025), который пройдет 3-6 сентября 2025 года во Владивостоке, сообщает пресс-служба госкорпорации.

В рамках форума при поддержке Росатома будет организована сессия "500 лет на горизонте: от открытий к инновациям Северного морского пути". В ходе мероприятия планируется обсудить эффективность инновационных решений в атомной энергетике для обеспечения безопасного и стабильного движения судов по маршруту Севморпути как ключевого элемента международного транспортного коридора.

В рамках сессии "Роль Дальнего Востока в обеспечении транспортного суверенитета России" планируется обсудить развитие контейнерной инфраструктуры Дальнего Востока, расширение пропускной способности морских и железнодорожных терминалов, внедрение цифровых сервисов для упрощения транзитных процедур, а также укрепление международных партнерств в рамках объединений БРИКС, ШОС и ЕАЭС. К участию в сессии приглашены представители правительства России, крупный российский и международный бизнес.

Представители Росатома также примут участие в обсуждении вопросов на сессиях "Северный завоз: надежно, быстро, доступно" и "Флот XXI века - технологический суверенитет или международная кооперация?" Кроме того, на полях форума пройдет заседание Совета участников судоходства по СМП. Его модератором выступит председатель Совета, председатель совета директоров ПАО "Совкомфлот" Сергей Франк. Ожидается, что участие в заседании примут Гендиректор Росатома Алексей Лихачев, специальный представитель госкорпорации "Росатом" по вопросам развития Арктики Владимир Панов, генеральный директор ФГБУ "Главсевморпуть" Сергей Зыбко.

В 2025 году отмечается 500-летие освоения Россией Северного морского пути. Отсчет ведется с 1525 года, когда русский дипломат Дмитрий Герасимов впервые упомянул о возможности практического использования СМП для соединения Европы и Азии.