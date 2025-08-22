Бумаги будут доступны на аукционах с 27 августа

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Минфин РФ зарегистрировал новый выпуск облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) до 500 млрд рублей по номинальной стоимости и пять дополнительных выпусков по 100 млрд рублей каждый. Соответствующий приказ опубликован на сайте Минфина.

Бумаги будут доступны на аукционах с 27 августа.

"Конкретные даты аукционов, в которые ОФЗ-ПД указанных выпусков будут предлагаться к продаже, будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры", - говорится в сообщении министерства.

На аукционах Минфина России будет доступно ОФЗ нового выпуска 26251 (с погашением в августе 2030 года) в объеме до 500 млрд рублей по номинальной стоимости, 26228 (с погашением в апреле 2030 года), 26230 (с погашением в марте 2039 года), 26235 (с погашением в марте 2031 года), 26237 (с погашением в марте 2029 года), 26238RMFS (с погашением в мае 2041 года) в объеме до 100 млрд рублей по номинальной стоимости каждый.