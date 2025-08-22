Все условия ввода объектов прописываются в договоре комплексного развития территории, заявила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности региона Лариса Ведерникова

ПЕРМЬ, 22 августа. /ТАСС/. Правительство Пермского края готово поделиться опытом по синхронизации сроков ввода в эксплуатацию жилья и объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова на Пермском форуме развития "Города будущего".

"Одна из проблематик <...>: когда сперва строят социальную инфраструктуру, потом переходят к строительству жилья. Соответственно, муниципалитеты не принимают ее в связи с тем, что еще нет, так скажем, потенциальных потребителей, жителей. Мы бы хотели поделиться своим опытом, когда синхронизируется строительство квадратных метров жилья вместе с социальной инфраструктурой. Мы это "зашиваем" в договоре комплексного развития территории, также "зашиваем" в документации по планировке территории", - сказала она на пленарной сессии, предложив синхронизировать сроки ввода в эксплуатацию жилья и объектов социальной инфраструктуры.

Также по мнению Ведерниковой, необходимо разработать единый банковский продукт, который позволит оптимально учесть интересы и органов власти, и инвесторов, в том числе гарантировать создание социальной инфраструктуры.

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь Экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, Центр компетенций "Умный город" и "Лаборатории цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.