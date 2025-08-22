В нем примут участие представители нефтяных компаний и отраслевых ведомств, указал источник

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Вице-премьер России Александр Новак 25 августа проведет заседание штаба по вопросу о ситуации на рынке нефтепродуктов, сообщил ТАСС источник в отрасли. В нем примут участие представители нефтяных компаний и отраслевых ведомств.

В аппарате вице-премьера подтвердили информацию о заседании.

В совещании рекомендовано участие на уровне руководителей нефтяных компаний.

Ранее Новак поддержал позицию Минэнерго продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь, а для непроизводителей - до конца октября. Также нефтяным компаниям рекомендовано поддерживать достаточные объемы поставок на внутренний рынок и воздержаться от взаимных закупок на бирже.

Новак также поручил проработать долгосрочные меры по стабилизации цен на топливо в опте и продолжить мониторинг маржинальности АЗС. Меры были подготовлены на фоне нескольких подряд рекордов роста цены на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже, а также на АЗС.

Ранее источники ТАСС сообщали, что правительство готовится поднять и точку отсечения топливного демпфера, чтобы нефтяники могли рассчитывать на компенсационные выплаты, сделано это может быть задним числом - с 1 августа 2025 года.

Биржевая стоимость бензина марки АИ-92 на торгах 22 августа перешла к снижению после роста до рекордных отметок несколько дней подряд, а стоимость АИ-95 продолжила снижаться, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.