Минэнерго: Россия и Азербайджан обсуждают расширение сотрудничества в ТЭК

Компании двух стран проводят плановую работу по обеспечению синхронного функционирования энергосистем, отметили в ведомстве

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Россия и Азербайджан провели переговоры, где в том числе обсудили расширение сотрудничества в топливно-энергетическом комплексе, включая электроэнергетику и нефтегазовую сферу. Соответствующие темы были затронуты на 23-м заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между двумя странами, сообщили в министерстве энергетики России.

"В ходе переговоров обсуждалось расширение сотрудничества по линии ТЭК, в частности в электроэнергетике и в нефтегазовой сфере", - отметили в Минэнерго.

Там добавили, что российские и азербайджанские компании проводят плановую работу по обеспечению синхронного функционирования энергосистем, ранее были заключены договоры на взаимные поставки электроэнергии для покрытия аварийных и ремонтных ситуаций.

В ходе переговоров, в которых принял участие замглавы Минэнерго Роман Маршавин, стороны также рассмотрели перспективные проекты по развитию электросетевого комплекса Азербайджана.

"Достигнутые сегодня договоренности - прочный фундамент для будущего роста. Мы будем и дальше углублять российско-азербайджанское сотрудничество, опираясь на огромный совместный многолетний опыт и нашу общую историю", - сказал он.