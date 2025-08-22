Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осмотрел в Сарове выставку о научно-образовательной инфраструктуре в закрытых городах. Глава государства познакомился с успехами развития научных центров не только в этом городе, но также и атомных Снежинске, Лесном, Железногорске и Обнинске.

Президенту представили детализированные макеты российских высокотехнологичных научных центров в их развитии. Экскурсию для главы государства провел глава Росатома Алексей Лихачев. О будущем центра "Космический атом" в Железногорске рассказал Путину глава Роскосмоса Дмитрий Баканов, о развитии "Обнинсктеха" - губернатор Калужской области Владислав Шапша.

© Антон Морозов/ ТАСС

Президенту рассказали об успехах саровского Национального центра физики и математики, где создаются установки класса "мегасайенс". В Снежинске готовят инженеров-конструкторов и исследователей для ВНИИ экспериментальной физики, который кует ядерный щит страны. В Лесном создают инфраструктуру по системе "от школы до предприятия", где будут готовить специалистов для уральских оборонных объектов и "Электрохимприбора".

В Обнинске, как доложили президенту, планируют через образование создать лояльную технологическую элиту стран - партнеров России, увеличив число иностранных студентов к 2030 году до 500 тыс. человек.