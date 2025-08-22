SVT: банк намерен закрыть счет шведского завода якобы за связи с РФ

Как заявили представители кредитной организации, связи Kubal несовместимы с политикой в отношении страны

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. /ТАСС/. Скандинавский банк Nordea намерен закрыть счет единственного шведского завода по выплавке алюминия Kubal. Компания обжалует это решение в суде, сообщает телеканал SVT.

Причиной закрытия счета являются якобы связи алюминиевого завода с Россией. Как заявили представители Nordea, "эти связи несовместимы с политикой банка в отношении страны".

В феврале этого года в письме о расторжении договора банк утверждал, что Kubal "не представил удовлетворительного отчета об управлении санкционными рисками". В апелляционном иске, поданном заводом в Окружной суд Стокгольма, компания категорически отрицает "прямую связь с находящимся под санкциями российским предпринимателем Олегом Дерипаской". Компания отмечает, что под угрозой находятся выплаты заработной платы 460 сотрудникам.

Шведская Партия центра ранее потребовала от правительства королевства ввести внешнее управление на алюминиевом заводе в Сундсвалле. Kubal - единственный в своей области в Швеции. Его продукция используется в производстве автомобилей, лодок и строительных конструкций. Он принадлежит одной из крупнейших в мире алюминиевых компаний, которую основал Олег Дерипаска.