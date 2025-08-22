Российские атомные технологии - надежные и экологичные, отметил глава государства

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Госкорпорация "Росатом" является глобальным лидером в атомной отрасли, внедряя самые новые технологии и запуская их в серийное производство. При этом отечественные атомные технологии - надежные и экологичные, отметил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня Росатом является глобальным лидером в строительстве новых энергоблоков, что говорит о бесспорной надежности и экологичности отечественных атомных технологий", - обратил внимание российский лидер на встрече с работниками предприятий атомной отрасли и учеными. Так, по его словам, именно российскими учеными были впервые запущены в серийное производство "самые безопасные реакторы поколения 3+".

"И уже создаются принципиально новые решения, - продолжил Путин, - энергосистема четвертого поколения на быстрых нейтронах с запутанным циклом. Это позволит избавиться от радиоактивных отходов и многократно увеличить потенциал атомной энергетики".