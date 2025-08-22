В частности, страна поставляет ядерное топливо

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия продолжает сотрудничество с недружественными странами в атомной сфере, в том числе поставляя им ядерное топливо, и в других смежных сферах. Об этом президент РФ Владимир Путин рассказал на встрече с работниками атомной отрасли.

"Мы и продолжаем там [в недружественных странах] делать [продолжать сотрудничество в атомной сфере], ядерное топливо там поставляем в приличных объемах. Услуги предоставляем? Предоставляем, причем в тех же объемах. Какие-то новые вещи появляются в области атомной медицины и в других смежных сферах. Это как было, так и есть", - отметил президент.