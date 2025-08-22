Президент России отметил, что страна создает отрасль

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Россия не "сажает на крючок" другие страны при строительстве там атомных станций, а помогает создавать целую отрасль. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками атомной отрасли.

"Есть очень важный момент: мы не сажаем на крючок наших партнеров, чтобы что-то построить, а потом им создать рынок и постоянно этот рынок держать за собой. Мы создаем отрасль, мы готовим кадры, мы создаем возможности для производства оборудования, локализуем на месте", - сказал президент.

Он отметил, что специалисты наших стран-партнеров это понимают, высоко ценят, и поэтому руководству Росатома удается выстраивать такие добрые, дружеские, долговременного характера отношения. "

Я уверен, так оно и будет", - подчеркнул глава государства.

Говоря о прагматических вопросах, связанных исключительно с бизнесом, глава государства сделал акцент на том, что у РФ достаточно заказов.

"Мы ведь номер один в мире сегодня. Росатом - абсолютный лидер в мировой атомной энергетике. Ни одна компания мира не строит столько объектов вообще и столько объектов за рубежом. Это говорит о качестве проектов Росатома, это говорит о их безопасности, это говорит об их экологичности", - подчеркнул он.