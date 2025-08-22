Путин назвал атомную промышленность ключевой для обороны России

Она важна для развития многих отраслей, указал президент РФ

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Атомная промышленность остается ключевой для обеспечения обороноспособности России и развития многих отраслей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с работниками предприятий атомной отрасли.

"Атомная промышленность остается одним из важнейших направлений нашей деятельности. Эти сферы вам хорошо известны. Обороноспособность, наука, образование, энергетика. И "поляна" расширяется за счет смежных областей, где можно применять эти уникальные знания, технологии", - ответил Путин на вопрос одной из участниц, какой должна быть "главная идея для атомной промышленности" на будущее.

Президент считает большим достижением то, что в России "создана отрасль знаний, производств, технологий, которые являются одним из фундаментов самого существования российского государства на данном этапе развития".

"Это все началось 80 лет назад. Проделан колоссальный путь в этом развитии, достигнуты уникальные результаты, с чем я вас и поздравляю и желаю новых успехов", - подытожил глава государства.