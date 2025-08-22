На территории региона сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря

КАЛИНИНГРАД, 22 августа. /ТАСС/. Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов считает необходимым и рациональным использовать в сельском хозяйстве земли в Калининградской области, где завершена промышленная добыча янтаря.

На территории региона находится Калининградский янтарный комбинат. Это единственное в мире предприятие, где ведется промышленная добыча янтаря-сырца. Комбинат в настоящее время разрабатывает Приморское месторождение, увеличивая в последние годы объемы добычи этого балтийского самоцвета. Всего же на территории Калининградской области сосредоточено более 90% мировых запасов янтаря.

"Сегодня, посещая комбинат, вместе с его главным инженером посмотрели уже конкретно вопросы, связанные с отходообразованием, как будет делаться рекультивация земель", - рассказал Козлов журналистам по итогам заседания, посвященного теме организации системы по обращению с ТКО и ликвидации объектов накопленного вреда на территории региона, которое прошло в правительстве области.

По мнению федерального министра, "ландшафт после выработки янтаря должен остаться и вводиться в оборот, это земли, которые потом, в том числе, могут использоваться и в сельхозназначении". "Это правильно, к тому же, химия на производстве не используется, вредных веществ нет", - объяснил министр.

Козлов подчеркнул, что экологическая повестка в регионе должна быть приоритетом не только для работы с твердыми коммунальными отходами, но и с промышленными.

Ранее министр вместе с главой региона Алексеем Беспрозванных посетил полигон твердых бытовых отходов вблизи поселка Круглово и обсудил вопрос, посвященный его рекультивации. По данным областного правительства, разработка проектной документации для этого объекта оценивается в 170 млн рублей.