Лихачев: несмотря на боевые действия, строительство Курской АЭС-2 продолжалось

Глава Росатома отметил, что темп стройки не снижали

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Строительство Курской АЭС-2 продолжалось, несмотря на боевые действия. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в ходе встречи президента РФ Владимира Путина и атомщиков.

"Работники нашей станции, Курской, не просто системно управляли действующими мощностями, не просто не снижали темп стройки - оказана очень большая помощь нашими строителями в укреплении обороноспособности Курской области", - сказал глава Росатома.

Курская АЭС-2 (г. Курчатов, Курская область) - станция замещения с новыми реакторами ВВЭР-ТОИ (водо-водяной энергетический реактор - типовой оптимизированный информатизированный поколения III+). Суммарная установленная мощность двух строящихся блоков АЭС составит приблизительно 2 510 МВт. После окончания строительства и ввода в эксплуатацию каждый из них будет работать в режиме нормальной эксплуатации с ежегодной выработкой электроэнергии и отпуском тепла потребителям в течение 60 лет.