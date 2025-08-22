Инфляция в стране снижается и финансовые власти отреагируют соответствующим образом, отметил президент РФ

САРОВ /Нижегородская область/, 22 августа. /ТАСС/. Высокая процентная ставка в России не будет вечной, инфляция снижается и финансовые власти страны отреагируют на это соответствующим образом, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Глава региона в докладе сообщил, что в области в 2025 году ожидается снижение темпа роста инвестиций.

"Высокая процентная ставка предполагает сокращение инвестиционного спроса", - сказал Никитин.

"Она не будет вечной, инфляция снижается, думаю, что финансовые власти будут реагировать соответствующим образом", - отреагировал Путин.