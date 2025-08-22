По данным Binance на 00:05 мск, ее курс рос на 15,5%

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Стоимость второй по капитализации криптовалюты Ethereum ("эфириум", "эфир", ETH) обновила исторический максимум и превысила $4,9 тыс, свидетельствуют данные площадки Binance.

По данным Binance на 00:05 мск, курс Ethereum рос на 15,5%, поднимаясь до $4 874,82.

К 00:08 мск криптовалюта находилась на уровне $4 883,64 (+15,71%). В это же время стоимость биткойна росла на 4,21%, до $116 924 тыс.

Предыдущий исторически максимум "эфира" был установлен 10 ноября 2021 года, тогда стоимость криптовалюты поднялась до $4 868.

По данным Coinmarketcap на 23 августа, капитализация всего криптовалютного рынка составляла $4,04 трлн. Из них $2,33 трлн (57,6%) приходится на биткойн, $589,16 млрд (14,5%) - на Ethereum.

Из данных площадки Coinglass следует, что мировые криптобиржи за сутки ликвидировали позиции более 161 тыс. трейдеров на сумму $684,07 млн. Большая часть ликвидаций пришлась на Ethereum. Порядка $462 млн ликвидаций пришлось на "короткие позиции", $220 млн - на длинные. Самый крупный ордер на ликвидацию за последние сутки был подан на криптобирже OKX в паре ETH-USDT-SWAP стоимостью $10 млн.