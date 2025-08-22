Трамп: США теперь принадлежит 10-процентная доля в Intel

По словам американского президента, он договорился о сделке с руководителем компании Лип-Бу Таном

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что США теперь владеют 10-процентной долей в технологической корпорации Intel.

"Для меня большая честь сообщить, что США теперь в полной мере владеют и контролируют 10% в Intel, замечательной американской компании, которую ждет еще более блестящее будущее", - написал глава вашингтонской администрации в пятницу в Truth Social.

Трамп отметил, что "договорился об этой сделке" с руководителем Intel Лип-Бу Таном (китайское имя - Чэнь Лиу). "США ничего не заплатили за эти акции, а их стоимость сейчас составляет приблизительно $11 млрд. Это отличная сделка для Америки, а также отличная сделка для Intel, - подчеркнул президент США. - Производство передовых полупроводников и чипов, чем занимается Intel, играет ключевую роль для будущего нашей страны".

Трамп 7 августа призвал к отставке Лип-Бу Тана, заявив, не приводя подробностей, что тот "находится в состоянии серьезного конфликта интересов". По сведениям американских СМИ, этот призыв Трампа прозвучал после того, как сенатор-республиканец Том Коттон, являющийся председателем специального комитета по разведке Сената Конгресса США, в письме руководству Intel выразил опасения относительно безопасности деятельности компании и якобы имеющимися связями Лип-Бу Тана с Китаем. 11 августа американский лидер написал в Truth Social, что провел "очень интересную встречу" с генеральным директором Intel.

Лип-Бу Тан ранее инвестировал в китайские компании через свой американский фонд, а до прихода в Intel возглавлял калифорнийскую компанию Cadence Design Systems, которая в конце июля признала вину в нарушении режима экспортного контроля при поставках оборудования и программного обеспечения для разработки полупроводников китайскому военному вузу. В ответ на критику генеральный директор Intel заявил, что полностью разделяет приверженность Трампа обеспечению национальных интересов США и экономической безопасности. Он также отметил, что вокруг его профессиональной карьеры распространилось "много ложной информации".