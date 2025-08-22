Оттава оптимистично смотрит на возможность сотрудничества с администрацией президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, отметил глава канадского министерства по межведомственным отношениям

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Решение властей Канады отменить ответные пошлины на ряд американских товаров даст Оттаве и Вашингтону шанс возобновить торговые переговоры и заключить новое соглашение. Об этом заявил канадский министр по межведомственным отношениям и ответственный за торговлю с США Доминик Леблан.

"Мы оптимистично смотрим на возможность в сотрудничестве с президентом [США Дональдом] Трампом и его администрацией прийти к соглашению, которое было бы выгодным для экономик обеих стран", - сказал он в интервью телеканалу Bloomberg TV.

Ранее 22 августа канадский премьер-министр Марк Карни сообщил, что с 1 сентября Оттава отменит ответные импортные пошлины в отношении ряда американских товаров, которые будут поставляться в соответствии с положениями договора США, Канады и Мексики о свободной торговле (USMCA).

"Это был очень важный шаг с точки зрения [торговых] переговоров [с США]", - прокомментировал Леблан решение канадского правительства. По мнению министра, такой ход может заложить основу для пересмотра договора USMCA.

21 августа Карни и Трамп провели переговоры, в ходе которых они обсудили вопросы торговли и мирного урегулирования конфликта на Украине.