Президент США отметил, что раньше специалисты Бюджетного управления Конгресса "отказывались признать потенциальный успех" таких мер

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп считает подтверждением эффективности введенных им торговых пошлин оценки Бюджетного управления Конгресса, согласно которым эти меры могут принести США доходы в размере $4 трлн за 10 лет.

Глава вашингтонской администрации во время выступления в Белом доме подчеркнул, комментируя публикацию упомянутого прогноза: "Радикально левая структура объявила, что Трамп был прав". Как он подчеркнул, "пошлины уменьшат дефицит на $4 трлн".

Американский лидер на своей странице в Truth Social также выразил уверенность в том, что управление "наконец признало, насколько замечательной была тарифная стратегия" вашингтонской администрации. Он отметил, что ранее специалисты управления "отказывались признать потенциальный успех" упомянутых мер.

Бюджетное управление Конгресса США ранее 22 августа представило оценки, согласно которым бюджетный дефицит в стране в последующие 10 лет может суммарно уменьшиться на $4 трлн, если тарифные ставки останутся на прежнем уровне. Госдолг США сейчас превышает $37 трлн.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Позднее американский лидер менял тарифную ставку в отношении ряда стран.