Страны реализуют совместные инвестиционные проекты, сообщил президент Боливарианской Республики

КАРАКАС, 23 августа. /ТАСС/. Венесуэла и Россия развивают взаимовыгодное экономическое сотрудничество и реализуют совместные инвестиционные проекты. Об этом сообщил президент Боливарианской Республики Николас Мадуро по итогам телефонного разговора исполнительного вице-президента Венесуэлы Делси Родригес с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

"Сегодня исполнительный вице-президент [Делси Родригес] провела продолжительную и результативную [телефонную] беседу с нашим близким другом [министром иностранных дел РФ] Сергеем Лавровым, который подтвердил расширение экономического альянса наших стран и реализацию совместных инвестиционных проектов", - заявил Мадуро на Акте защиты суверенитета и мира Венесуэлы, Латинской Америки и Карибского бассейна, который транслировал телеканал Venezolana de Television.

Он сообщил, что Лавров передал официальное приветствие президента РФ Владимира Путина "Венесуэле и конкретно своему другу президенту Николасу Мадуро".