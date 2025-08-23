Казахстан и США начнут поиск редкоземельных металлов в Костанайской области

Согласно предварительным данным, проект обладает значительным геологическим потенциалом

АСТАНА, 23 августа. /ТАСС/. Казахстанская национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук" совместно с американской инвестиционной компанией Cove Capital проведет в рамках текущего полевого сезона геологоразведочные работы по поиску редкоземельных металлов на участке Акбулак в Костанайской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе акционерного общества "Самрук-Казына".

"Сотрудничество между АО "Самрук-Казына" и американской инвестиционной компанией Cove Capital осуществляется в рамках стратегического партнерства, ориентированного на развитие перспективных направлений. Для реализации ключевых проектов задействованы дочерние структуры фонда, в частности национальная горнорудная компания "Тау-Кен Самрук". Одним из таких направлений является работа по поиску и разведке месторождений редкоземельных металлов, имеющих важное значение для мировой экономики", - рассказали в пресс-службе.

Компании планируют совместно провести геологоразведочные работы на участке Акбулак в Костанайской области. Согласно предварительным данным, проект обладает значительным геологическим потенциалом. Уточненные данные будут представлены после завершения всех исследований.

"На данный момент ключевым приоритетом является проведение всесторонних подготовительных мероприятий, что включает в себя анализ имеющихся геологических данных, оценку инфраструктурного потенциала и завершение организационно-правовых формальностей. Эти предварительные шаги закладывают основу для дальнейшей успешной работы. Ожидается, что полевые геологоразведочные работы начнутся в рамках текущего полевого сезона", - пояснили в "Самрук-Казына".

Ранее в пресс-службе правительства Казахстана сообщили, что специалисты в текущем году ведут геологоразведочные работы по поиску редких и редкоземельных металлов на 25 участках общей площадью 100 тыс. кв. км. В 2024 году в республике открыли 38 перспективных участков твердых полезных ископаемых. В настоящее время в Казахстане добывают бериллий, тантал, ниобий, скандий, титан, рений, осмий, попутно извлекают висмут, сурьму, селен и теллур. Кроме того, имеются технологии по добыче галлия и индия.