Диапазон снижения на этой неделе составил от 0,05 до 1,5 процентного пункта

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Процентные ставки по вкладам в период с 18 по 22 августа 2025 г. снизили пять крупных банков, двое из них входят в топ-10, сообщили ТАСС в пресс-службе финансового маркетплейса "Финуслуги".

По данным "Финуслуг", диапазон снижения на этой неделе составил от 0,05 до 1,5 п.п. Это выше, чем на предыдущей неделе, когда ставки по вкладам падали в диапазоне от 0,25 до 0,9 п. п. (в тот период снизили ставки шесть банков из топ-20).

По состоянию на 22 августа средняя ставка по трехмесячному вкладу в топ-20 составила 15,83%, по полугодовому - 14,82%, по годовому вкладу - 13,79%.

В расчете используются вклады на 100 тыс. руб. без специальных условий на три, шесть и 12 месяцев.