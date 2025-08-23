Есть надежда, что в следующем сезоне ситуация выровняется, отметила заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 августа. /ТАСС/. Дополнительные меры поддержки для турбизнеса Анапы обсуждать пока рано, такое решение имеет смысл рассматривать по итогам года, считает заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

После ЧП с танкерами в Черном море 141 пляж Анапы и 9 пляжей Темрюка не соответствуют по уровню загрязнения санитарно-гигиеническим нормам, летний сезон на этих курортах проходит с ограничениями на отдых на пляжах. В связи с этим фиксируется снижение спроса на отдых в этих муниципалитетах и снижение цен на проживание (например, в Анапе - на 40%). Турбизнес пытается предложить альтернативу пляжному отдыху, например, в виде бассейнов, а также переориентировать внимание туристов на экскурсионный отдых, посещение виноделен и других достопримечательностей.

"Нужно понимать, что [перед началом сезона] определенные меры уже были приняты. Да и бизнес активно ищет выход из ситуации, решает, как перепрофилироваться, что делать дальше - мы видим, что они активно включились в работу и стараются ее перестроить, искать альтернативы морю, предлагать отдых у бассейна и так далее. Наверное, имеет смысл смотреть ситуацию по итогам года", - сказала Лобач ТАСС.

Она отметила, что принимать решения о том, какая поддержка может понадобиться туристической индустрии Анапы и Темрюкского района, пока преждевременно. Хотя очевидно, что туристический поток ниже прошлогоднего.

"У бизнеса бывают риски, но бывает и сверхприбыль. Если мы говорим об Анапе, то стоит обратить внимание, что в предыдущие три года у них были сверхприбыли. Сейчас у них есть возможность пережить [сложный период] и придумать, что делать дальше, есть "подушка безопасности", чего не было в подобных ситуациях (при падении турпотока - прим. ТАСС) у некоторых других регионов. <…> И, конечно же, все еще есть надежда, что в следующем сезоне ситуация выровняется", - добавила собеседница агентства.