МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Компания "Мега-мастер", в сыре которой обнаружена кишечная палочка, оштрафована за нарушение требований технических регламентов, создавшее угрозу или повлекшее причинение вреда жизни или здоровью граждан. Об этом сообщили ТАСС в Роскачестве, уточнив, что размер штрафа для юрлиц за такое нарушение составляет от 300 тыс. до 600 тыс. руб.

"В отношении ООО "Мега-мастер" (торговые марки Vitalat и "Вкусвилл"), в сыре которого обнаружена кишечная палочка, проведена внеплановая проверка. Компании выписано предписание об устранении нарушений и назначен штраф по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (от 300 тыс. до 600 тыс. руб.)", - говорится в сообщении.

Кроме того, принято решение признать недействительной декларацию о соответствии продукции "Мега-мастер". Это означает, что до устранения всех нарушений и получения новой декларации предприятие не может производить и выпускать в обращение эту продукцию, рассказали в Роскачестве.

Ранее организация провела масштабное исследование сыра Бри с белой плесенью. По его итогам Россельхознадзор провел работу с производителями, в продукции которых были выявлены нарушения. К предприятиям приняты меры административного воздействия, включая штрафы, предписания и отзыв деклараций соответствия. Поводом для внеплановых проверок стали результаты экспертизы, в ходе которой в некоторых образцах была обнаружена кишечная палочка, а также выявлены несоответствия в маркировке и составе.

В частности, кишечная палочка была обнаружена в сыре Бри торговых марок "Егорлык молоко", Vitalat, Schonfeld, Treville, "Вкусвилл", Metro Chef и "Городецкая сыроварня". Компания "Мега-мастер" по итогам исследования провела необходимые корректирующие мероприятия, а сеть "Вкусвилл" сняла с полок партию сыра с нарушениями.

Кроме того, по результатам исследования Россельхознадзор выдал ряду компаний предупреждения и предостережения о недопустимости нарушений. В частности, их получили производители сыра торговых марок "Маркет перекресток", Metro сhef, President, Treville, Schonfeld, Alti.