На Крымском полуострове уже в ближайшие три года общая площадь виноградников, где внедрены принципы органического ведения хозяйства, может достичь 500 га

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Крым и Севастополь являются лидерами по органическому выращиванию винограда, основанному на использовании экологических методов, перспективными для таких производств являются также восток Ставропольского края и один из районов Кубани, сообщили ТАСС в пресс-службе Роскачества.

"На данный момент органическое виноградарство наиболее развито именно в Крыму и Севастополе. Это связано, в том числе, с особенностями климата - сухой воздух предохраняет виноградники от развития некоторых грибковых болезней, в первую очередь милдью. Второе место по потенциалу - Кубань. В этом регионе пока площади виноградников "органик" меньше, но потенциально привлекательным для органических проектов может быть зона Новороссийска - Геленджика", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

Уточняется, что в указанном районе Краснодарского края уже есть предприятия, где внедрены практики органического виноградарства и даже получен официальный сертификат, подтверждающий такой способ ведения хозяйства.

"Третье место - Ставрополь. Здесь также уже имеются сертифицированные хозяйства и климатические предпосылки для сертификации ряда территорий, в первую очередь на востоке региона", - добавили в Роскачестве.

Отмечается, что только на Крымском полуострове, являющимся пока лидером по данному направлению, уже в ближайшие три-четыре года общая площадь виноградников, где внедрены принципы органического ведения хозяйства, может достичь 500 га. При этом производство вина - превысить 1 млн бутылок.

"Винный гид России" - ежегодный проект, который Роскачество реализует совместно с Минпромторгом, Минсельхозом РФ и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке АО "Россельхозбанк". Исследование является ежегодным и охватывает все ведущие винодельческие регионы страны.