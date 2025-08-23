В России спрос на покупку гаражей увеличился на 18%

На аренду спрос вырос на 43%, отмечает директор категории "Коммерческая недвижимость" платформы "Авито недвижимость" Олег Изотов

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Спрос на покупку гаражей увеличился в РФ за первое полугодие 2025 года на 18%, на аренду - на 43%. Об этом рассказал ТАСС управляющий директор категории "Коммерческая недвижимость" платформы "Авито недвижимость" Олег Изотов.

"Спрос на покупку гаражей за январь-июнь 2025 года увеличился по сравнению с первым полугодием прошлого года на 18%, на аренду - на 43%. Чаще всего для покупки и аренды рассматривались кирпичные гаражи - доля от общего спроса составила 55% в сегменте продажи и 52% - в сегменте аренды. Железобетонными гаражами интересовались в 36% и 30% случаев соответственно", - сказал он.

Объем предложения доступных для покупки гаражей вырос за полугодие на 20% год к году, доступных для аренды - на 46%, добавил Изотов. В среднем по России приобрести гараж можно за 618,5 тыс. руб. (29,8 тыс. руб. за кв. м), арендовать - за 7,5 тыс. руб. в месяц (350 руб. за кв. м).

По словам эксперта, число объявлений о продаже машино-мест выросло за первые шесть месяцев этого года на 10%, об аренде - на 37%. Интерес к покупке таких объектов снизился на 7%, в то время как аренда стала востребованнее на 6%. Наиболее активная динамика спроса наблюдалась на машино-места в подземных паркингах - доли спроса составили 72% в сегменте продажи и 67% - в сегменте аренды. На многоуровневые паркинги пришлась треть спроса в обоих сегментах. В среднем купить машино-место в РФ можно за 1,41 млн руб. (70,5 тыс. руб. за кв. м). Средняя арендная ставка машино-места составила 8,1 тыс. руб. в месяц (или 530 руб. за кв. м).

С 1 января 2017 года в РФ вступил в силу 315-ФЗ, согласно которому машино-места получили статус объектов гражданских прав, став полноценными объектами недвижимости.

Особенности купли-продажи

При покупке или продаже гаража важно учитывать его тип: кооперативный или частный, металлический или подземный, и правильно оформить сделку, зарегистрировав покупку в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) Росреестра, рассказала ТАСС советник Федеральной палаты адвокатов РФ адвокат Ольга Власова. Перед сделкой необходимо проверить выписки из ЕГРН с данными о владельце на гараж и права на землю под ним, паспорт продавца и доверенность, если сделка проходит через представителя. Продавца можно также проверить на сайте местного суда и Федеральной службы судебных приставов (ФССП). У объекта или земли под ним не должно быть обременений или арестов. Если объект находится на территории гаражно-строительного кооператива (ГСК), нужна справка от председателя объединения.

"Чтобы оценить юридическую чистоту объекта, важно уточнить, оформлены ли права на землю. Если участок под гаражом принадлежит государству, кооператив должен иметь договор аренды. Незаконный самострой нельзя оформить в собственность. Следует узнать у местных властей, не планируется ли снос ГСК или изъятие земельного участка для государственных нужд", - добавила она.

По словам Власовой, кооперативные гаражи - одни из самых распространенных. Но часто, например, в Москве, по факту ГСК оказывается обычной открытой автостоянкой, и все гаражи на ней построены самовольно, оформить право собственности на такие гаражи не удастся, и есть вероятность их сноса в ближайшем будущем. У владельца гаража в ГСК должны быть оформлены документы на право собственности на гараж и правоподтверждающие документы.

Наиболее дешевые гаражи - металлические "ракушки" без фундамента - обычно стоят на муниципальной земле, оформить право собственности на такой гараж вряд ли получится и он в любой момент может быть снесен местными органами власти, добавила адвокат.

Еще один вариант - места в подземных или пристроенных паркингах в жилых комплексах. Они оформлены как часть общего имущества дома, или машино-места, и чем удобнее локация, тем выше цена покупки, а также стоимость ежемесячных ЖКУ. Но общее имущество дома нельзя продать отдельно - покупатель лишь приобретает долю в собственности. Такие объекты должны иметь удобный въезд и безопасное окружение, размеры внутри должны быть больше габаритов автомобиля минимум на 1,5 м со всех сторон, внутри - щиток, счетчик электроэнергии и заземление.

Власова напомнила, что с 2021 года по сентябрь 2026-го в РФ действует закон о гаражной амнистии, в рамках которой можно легализовать в упрощенном порядке не только гаражи, построенные до декабря 2004 года, но и землю под ними. Для этого объект должен быть признан капитальным (есть фундамент и стены) и стоять на учете в кадастре. Под условия амнистии не подходят "ракушки", строения, возведенные после 2004 года, самовольные постройки и подлежащие сносу, а также машино-места и парковки, заключила она.