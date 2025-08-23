Никитин привел в пример опыт Пермского края по цифровизации транспортной системы

Министр транспорта РФ назвал особенностью региона централизованное управление интеллектуальными транспортными системами

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Министр транспорта РФ Андрей Никитин отметил позитивный опыт Пермского края в сфере цифровизации транспортной системы региона. Об этом он заявил на Пермском форуме развития "Города будущего".

"Коллеги будут обязательно учитывать опыт Пермского края. Очень важно, что внедряются бесконтактные способы оплаты через приложение "Пермский транспорт". Ежемесячно совершается более 1,5 млн поездок по геолокации, Bluetooth-метке. Коллеги, вы большие молодцы в этом направлении", - сказал он на пленарной сессии мероприятия.

По его словам, особенностью Пермского края является централизованное управление интеллектуальными транспортными системами (ИТС). Отмечается, что в регионе более 2 тыс. комплексов, в числе которых светофоры, табло, камеры, метеостанции. Проводимая работа помогает снижать аварийность, увеличивать среднюю скорость движения, быстро реагировать на происшествия.

Никитин добавил, что по итогам 2024 года Пермский край вошел в топ-4 субъектов страны по созданию ИТС.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и "Лаборатория цифровой трансформации". Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.