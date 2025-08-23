Всего в России до 2030 года планируется модернизировать не менее 75 аэропортов

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Министерство транспорта РФ до 2029 года вложит порядка 18 млрд рублей в обновление перрона международного аэропорта Перми "Большое Савино". Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе пленарного заседания Пермского форума развития "Города будущего" в Перми.

"Один из ключевых проектов - развитие пермского аэропорта "Большое Савино". До 2029 года мы планируем потратить порядка 18 млрд рублей, и уже сейчас, на первом этапе, начинаем работы по обновлению перрона", - сообщил Никитин.

По данным Минтранса РФ, всего в России до 2030 года планируется модернизировать не менее 75 аэропортов, на эти цели будет направлено 250 млрд рублей. Как отметил Андрей Никитин, это увеличит пропускную способность воздушной сети страны на 40%.

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и Лаборатория цифровой трансформации. Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

