Стоимость недвижимости Пермского края составляет около 10,9 трлн рублей

Цена региона зависит от проработанности и эффективности управленческих решений

ПЕРМЬ, 23 августа. /ТАСС/. Росреестр оценил стоимость недвижимости Пермского края примерно в 10,9 трлн рублей. Об этом на Пермском форуме развития "Города будущего" заявил руководитель Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии Олег Скуфинский.

"Пермский край сегодня стоит 10,9 трлн рублей. Вся страна с точки зрения кадастровой оценки - 876 трлн рублей. У нас стоит задача, чтобы выйти на квадриллион [рублей] к 2030 году. Для этого надо принимать умные, эффективные управленческие решения, которые будут работать на повышение капитализации территории", - сказал он на пленарной сессии.

По словам Скуфинского, стоимость региона зависит от проработанности и эффективности управленческих решений. "Если реализовать правильный инфраструктурный проект, то есть создать эффективную систему планирования, проработать вопросы качественной инфраструктуры, сформировать благоприятную городскую среду, то сразу же стоимость территории и активов растет. А если растет стоимость активов и территории, растет благосостояние в целом", - добавил он.

Скуфинский также отметил, что Россия является абсолютным чемпионом в современных данных, современных технологиях, качестве человеческого капитала.

О форуме

Пермский форум развития "Города будущего" проходит 22 и 23 августа на площадке "Пермь экспо". В программе форума запланированы пленарные заседания, тематические дискуссии, выставка решений для умных городов, презентационные сессии и деловая гостиная "Умный город" с возможностью прямого диалога с профильными ведомствами и заказчиками.

Организаторами форума выступают Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, правительство Пермского края, центр компетенций "Умный город" и Лаборатория цифровой трансформации. Форум проводится в рамках национальных проектов "Экономика данных" и "Инфраструктура для жизни".

ТАСС - генеральный информационный партнер форума.

В новость внесена правка (10:42 мск) - передается с исправлением в заголовке, лиде и цитате в связи с уточнением информации пресс-службой Росреестра, верно - стоимость недвижимости Пермского края.