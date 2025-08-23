Всего на Wildberries приобрели более 2,5 млн игрушек, рассказали в компании

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Клиенты Wildberries истратили на игрушки Лабубу более 2 млрд рублей за январь - июль 2025 года, сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).

"Лабубу сохраняют лидерские позиции на Wildberries - в первые семь месяцев года на них потратили более 2 млрд рублей, притом резкий рост спроса начался только в июне. Всего на Wildberries приобрели более 2,5 млн "зубастиков", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что ни Фаглерам, ни Вакуку не удается повторить успех Лабубу. Там напомнили, что первые продажи игрушек Вакуку начались только во второй половине июля, говорить о динамике пока рано. Всплеск спроса на Фаглеры начался чуть раньше - в мае этих игрушек купили в 2,5 раза больше, чем апреле.

"Высокие темпы роста (в 2-2,5 раза по сравнению с предыдущими месяцами) пока сохраняются, но все же речь идет всего лишь о тысячах проданных штук, что не сравнимо с объемами продаж Лабубу", - подчеркнули в РВБ.

О Лабубу

10 лет назад гонконгский дизайнер Касинг Лунг придумал для своей книги The Monsters персонажа Лабубу, который обрел особую популярность среди фанатов. По задумке автора, это эльф небольшого размера с острыми зубами и ушами.

С 2019 года китайская Pop Mart стала выпускать игрушки-брелоки Лабубу в виде сюрприз-боксов, то есть в закрытой коробке, которая скрывает дизайн содержимого. Это добавило игровой элемент и сильно подстегнуло продажи, так как покупателям приходилось приобретать больше боксов, чтобы собрать всю коллекцию.

Взлет популярности Лабубу начался в 2024 году - сначала в Азии, а затем - благодаря мировым звездам и вирусным трендам в социальных сетях - в других странах мира, в том числе в России.

Оригинальные Лабубу от Pop Mart продаются в официальном магазине за 17 (около 1,8 тыс. рублей), на иностранных маркетплейсах они стоят в несколько раз дороже, а по заказу из-за рубежа цены могут достигать несколько десятков тысяч рублей. На российских маркетплейсах есть в продаже как оригинальные игрушки, так и реплики.