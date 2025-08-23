Помимо этого, у некоторых тарифов МГТС с 1 сентября 2025 будет "скорректирована" абонентская плата и стоимость аренды оборудования, будет изменено название

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Провайдер МГТС с 1 сентября повысит скорость домашнего интернета на некоторых архивных тарифах, следует из его уведомления. В МТС ТАСС пояснили, что это затронет "преимущественно низкоскоростные тарифы".

Помимо этого, у некоторых тарифов МГТС с 1 сентября 2025 будет "скорректирована" абонентская плата и стоимость аренды оборудования, будет изменено название. Конкретные тарифы и изменения в плате в уведомлении не приводятся, но изменения для каждого можно проверить на сайте провайдера.

"Изменения касаются преимущественно низкоскоростных тарифов и нацелены на постепенную миграцию таких тарифов в сторону современных скоростей и технологий, а также на качественное обслуживание абонентов и управление тарифами", - сообщили в связи с корректировками в МТС.

В МГТС же по поводу названий уточнили, что "изменение позволит упростить восприятие наименования тарифов". Что касается изменений в ценовых условиях, провайдер добавил, что это оптимизация для дальнейшего оказания качественных услуг и поддержки высоких скоростей домашнего интернета.