ВОЛГОГРАД, 23 августа. /ТАСС/. Восстановленная после взрыва в 2024 году канализационная насосная станция №4 (КНС-4) в Волгограде будет полностью автоматизирована и обеспечена системой очистки от запахов. Работы будут завешены в 2026 году, сообщила пресс-служба администрации Волгоградской области по итогам рабочей поездки губернатора региона Андрея Бочарова на объект ЖКХ.

Ранее сообщалось, что 6 июля 2024 года на насосной станции в Волгограде в результате взрыва газа произошло обрушение конструкций, шесть человек погибли, трое пострадали. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, подозреваемым по делу стал главный инженер предприятия "Концессия водоснабжения". Сейчас оно рассматривается в суде. Ущерб от разрушения объекта превысил 27 млн рублей.

"В ходе большой рабочей поездки по объектам Красноармейского района губернатор Андрей Бочаров вместе с главой города Владимиром Марченко оценил результаты восстановления канализационно-насосной станции №4, которая была серьезно повреждена в результате инцидента в июле 2024 года. Глава области поставил задачи по проведению второго этапа работ. <…> Станция полностью выполняет свои функции, однако на этом развитие не прекратится: второй этап модернизации предусматривает проектирование системы газоочистки и полную автоматизацию всех процессов. Предполагается, что эти планы будут реализованы уже в 2026 году", - говорится в сообщении.

В июле 2024 года губернатором были даны поручения по восстановлению работы КНС-4 с полной реконструкцией объекта и созданием канализационно-насосной станции нового типа, первый этап работ завершен. Возведены новое здание, трансформаторная подстанция, произведена замена насосных агрегатов, установлены системы приточно-вытяжной вентиляции, в том числе установлены контрольно-измерительные приборы, которые позволяют улавливать различные вещества и определять их концентрацию.

"Мы серьезно изучаем мировой опыт по установке очистных блоков, которые нейтрализуют все газы, появляющиеся в ходе работ на таких объектах. Мы для себя определили, что на современных канализационно-насосных станциях, которые мы будем создавать или модернизировать, будем устанавливать такое оборудование, чтобы и проживающие рядом жители не чувствовали себя некомфортно", - цитирует Бочарова пресс-служба.

Уточняется, что КНС-4 обслуживает жилой сектор и объекты социальной инфраструктуры Кировского и доканальной части Красноармейского районов Волгограда, объект входит в число ключевых элементов городской системы ЖКХ.