ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов высоко оценил уровень роботизации промышленности Оренбургской области и предложил распространить этот опыт на других предприятиях оборонно-промышленного и гражданского комплекса страны. Об этом он сообщил журналистам после посещения ряда заводов в регионе.

"У меня очень хорошие впечатления от Орска, то, что я увидел в части роботизации машиностроительного и механического заводов, мне очень понравилось. Хорошие и качественные решения, которые надо реплицировать, повторять на предприятиях как оборонно-промышленного комплекса, так и гражданской сферы. Оренбургские предприятия показывают пример, задают высокую планку. Очень отрадно, что это примеры работы не с иностранными интеграторами, а проекты, которые разрабатываются российскими проектными бюро, инжиниринговыми компаниями и внедряются на оренбургской земле", - сказал он.

В ходе двухдневной рабочей поездки по Оренбургской области Алиханов посетил Орский машиностроительный завод, который является одним из ведущих производителей замков для бурильных труб, комплектующих для нефтепромыслового оборудования. Как уточнили в пресс-службе правительства Оренбургской области, главе Минпромторга России продемонстрировали роботизированный штамповочный комплекс, который производит заготовки для бурильных замков методом горячей ковки.

Также Алиханов познакомился с производством на "Механическом заводе" в Орске, Новотроицком заводе хромовых соединений, Новотроицком содовом заводе, предприятии "Уральская сталь", заводе "Инвертор" в Оренбурге.