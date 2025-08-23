В Оренбургской области развит аграрный сектор, отметил губернатор региона Антон Алиханов

ОРЕНБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Оренбургская область, где производятся беспилотные летательные аппараты, а также обучаются специалисты этой сферы, готова предоставить рабочие места выпускникам подобных направлений подготовки. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов после встречи со студентами региона.

"Уверен, что внимательное отношение к образованию будет способствовать не только качеству выпускников, но тому, что они будут оставаться на родной земле, здесь. <…> Мы обсудили, что в Оренбургской области не только "нефтянка", не только промышленность, но и серьезный и качественный аграрный сектор. 80% применения беспилотных систем сейчас - это аграрный сектор, так что работой в Оренбургской области они точно будут обеспечены. Качество подхода чувствуется и в части подготовки кадров, и в части того, как развиваются, реконструируются, обновляются, модернизируются ваши промышленные предприятия", - отметил Алиханов.

Глава Минпромторга России поблагодарил врио губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева за участие в федеральном проекте "Профессионалитет". На их двухсторонней встрече также обсуждалась обоюдная поддержка создающейся в регионе передовой инженерной школы. "ЦНИИчермет им. Бардина вместе с Оренбургским госуниверситетом хотят создать передовую инженерную школу. Мы со своей стороны тоже хотим поддержать и попросили поддержки губернатора в этом вопросе", - уточнил Алиханов.