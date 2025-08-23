Первый вице-премьер РФ отметил, что "Атлантис-Пак", который реализует крупный инвестпроект по выпуску барьерной пленки для пищевой промышленности, готов полностью закрыть потребности российского рынка

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/ Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу изучить возможность введения пошлин на пленку для пищевой промышленности из недружественных стран, сообщил кабмин по итогам поездки Мантурова в Ростовскую область.

В рамках поездки он в том числе посетил производственную площадку производителя пластиковой оболочки "Атлантис-Пак", который реализует крупный инвестпроект по выпуску барьерной пленки для пищевой промышленности. Как отмечается в сообщении, ранее значительная доля такой продукции поставлялась из-за рубежа.

"Компания подтвердила готовность полностью закрыть потребность в ней российского рынка. Поэтому в целях поддержки внутреннего производства Денис Мантуров поручил Минпромторгу России проработать вопрос введения пошлин на аналогичную продукцию из недружественных стран", - говорится в сообщении.

Выполнено два из трех этапов инвестиционного проекта. Мощности производства составляют 3,6 тыс. тонн продукции в год, в рамках третьего этапа запланирована установка двух новых линий по производству многослойной барьерной пищевой пленки мощностью 6,3 тыс. тонн в год.