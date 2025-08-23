Также первый вице-премьер обсудил возможность поддержки швейного и текстильного производства группы компаний "БТК" в городе Шахты

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу рассмотреть возможность поддержки проекта входящего в "Трансмашхолдинг" (ТМХ) Новочеркасского электровозостроительного завода в Ростовской области, сообщил кабмин по итогам поездки заместителя главы правительства в регион.

Мантуров и временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь обсудили реализацию ключевых инвестиционных проектов. Как отметил первый вице-премьер, на фоне роста промышленности в регионе в целом по некоторым направлениям, в частности, сельскохозяйственному машиностроению, остаются вопросы. "Но правительство в лице Минпромторга, Минсельхоза, институтов развития сегодня активно работает над тем, чтобы "раскачать" рынок мерами поддержки. Судя по тенденции, которую мы видим по июлю, с этой задачей мы поступательно справимся", - приводятся в сообщении его слова.

Как сообщил Слюсарь, Новочеркасский электровозостроительный завод в рамках проекта по масштабированиию и модернизации производств на 43 млрд рублей заинтересован в участии в государственно-частном партнерстве с использованием формата капитального гранта. "Денис Мантуров дал поручение Минпромторгу России рассмотреть возможность поддержки проекта в рамках исполнения бюджета следующего года", - уточняется в сообщении.

Также первый вице-премьер обсудил возможность поддержки швейного и текстильного производства группы компаний "БТК" в городе Шахты, развивающей текстильное производство, направленное на выпуск полиамидной нити. "Это особенно важно в контексте принятого президентом решения о запрете закупок военной формы из иностранных тканей и сырья. Это приоритетное направление, постараемся поддержать", - отметил Мантуров.