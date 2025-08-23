Председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил, что в пакете законопроектов содержатся и другие инициативы по усилению регулирования оборота никотиносодержащей продукции

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Законопроект, предусматривающий предоставление субъектам РФ полномочий по введению запрета на продажу вейпов на своих территориях, направлен на заключение в правительство РФ. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

"Владимир Путин поддержал запрет на продажу вейпов в регионах России - с такой инициативой к нему обратился губернатор [Нижегородской области] Глеб Никитин. Такую же инициативу я направлял в правительство месяц назад. Нас уже поддержал Роспотребнадзор, но после одобрения президента, уверен, поддержат и остальные органы власти", - написал Метелев в своем Telegram-канале.

По его словам, в направленном в кабмин пакете законопроектов содержатся и другие инициативы по усилению регулирования оборота никотиносодержащей продукции. В их числе председатель думского комитета назвал "установление минимальной площади для магазина 20 кв. м, замену права правительства по установке перечня запрещенных вкусов для вейпов на обязанность, запрет ввоза вейпов и жидкостей для них в Россию, за продажу насвая/снюса детям - приостановка работы точки".

"Предлагаемые меры лучше, чем их отсутствие. Но это все "костыли". Еще раз повторюсь: я убежден, что если мы хотим сохранить здоровье поколения, в том числе способность деторождения у миллионов девочек и девушек, ныне тотально "парящих дым", нам необходимо ввести полный запрет вейпов в России", - добавил Метелев.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал идею губернатора Нижегородской области Глеба Никитина о предоставлении регионам права на введение полного запрета вейпов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Госдума в течение ближайших двух месяцев рассмотрит законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним.