В ОП заявили, что продавцы вейпов могут мимикрировать под кальянные

Член комиссии Общественной палаты по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров подчеркнул, что закон о запрете вейпов должен содержать четкий механизм контроля за его реализацией

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Продавцы и производители вейпов будут искать всяческие лазейки для сбыта своей продукции в случае принятия закона о запрете вейпов, например, продолжать работать под видом кальянных. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"В последние годы вейпы стали настолько популярны среди молодежи и несовершеннолетних, что производители и продавцы вейпов будут искать всевозможные лазейки в случае принятия закона о запрете вейпов. Как вариант, они будут мимикрировать под кальянные и различные клубы "парения", в которых не только нелегально будет организована продажа соответствующей продукции, а также будет создана инфраструктура для ее употребления", - сказал Машаров.

Он подчеркнул, что закон о запрете вейпов должен содержать четкий механизм контроля за его реализацией. Кроме того, необходимо наряду с запретами вейпов не ослаблять регуляторный режим для классической табачной продукции, а также для курильщиков, "прикрывая это тем, что данная продукция менее вредная, чем вейпы и их производные".

По мнению члена ОП, необходима также и пропаганда вреда вейпов, "так как данная продукция сейчас используется для формирования модного для детей образа".

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем канале в Мах сообщил, что депутаты в течение ближайших двух месяцев рассмотрят законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей к ним. С такой просьбой к президенту обратился губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, аналогичные предложения ранее поступали от руководителей других регионов, родителей и учителей. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу.

С 2023 года в России запрещена продажа электронных устройств для потребления никотинсодержащей продукции несовершеннолетним, увеличены штрафы и введена уголовная ответственность за неоднократное нарушение.