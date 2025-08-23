Пассажиров задержанных рейсов обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, их обеспечивают питанием и напитками

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Авиакомпании "Россия" и "Победа" вынужденно вносят изменения в расписание полетов из-за временных ограничений на прием и выпуск самолетов в аэропортах Центральной России и Санкт-Петербурга. Об этом компании сообщили в своих Telegram-каналах.

"В связи с временными ограничениями, введенными 23 августа на использование воздушного пространства в районах аэропортов центральной части России, в том числе в аэропорту Санкт-Петербурга, авиакомпания "Россия" вынужденно корректирует расписание полетов", - говорится в сообщении.

Пассажиров задержанных рейсов обслуживают в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ, их обеспечивают питанием и напитками. Ожидающих просят следить за информацией на онлайн-табло и в разделе "Управление бронированием" на сайте авиакомпании "Аэрофлот", а также за объявлениями в авиагаванях.

О корректировке рейсов на фоне ограничений на использование воздушного пространства также объявила авиакомпания "Победа". Пассажирам предлагают следить за Telegram-ботом компании, а также сервисом вынужденного возврата.

