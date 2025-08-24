С КПП "Верхний Ларс" возвращаются сотни автомобилей с фермерскими продуктами, предназначенными для продажи в России, сообщил депутат парламента Армении

ЕРЕВАН, 24 августа. /ТАСС/. Сотни армянских фур с сельскохозяйственной продукцией, направлявшихся в Россию через ее границу с Грузией, возвращаются в Армению из-за фитосанитарных проблем. Об этом сообщил депутат парламента Армении Гарник Даниелян.

"С КПП "Верхний Ларс" возвращаются сотни автомобилей, загруженных фермерской продукцией: сливами, персиками и виноградом", - заявил Даниелян в социальной сети Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). По его словам, дальнобойщики сообщают, что отказ в пропуске объясняется "фитосанитарными проблемами".

Депутат заявил, что автомобили с другими грузами, в частности строительными материалами, также подлежат тщательной проверке.